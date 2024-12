Abraham Lincoln and Stephen A. Douglas of Illinois (1860). Ronald Reagan and Richard Nixon of California (1968). Hubert H. Humphrey and Eugene McCarthy of Minnesota (1968 and 1972). John Lindsay and Shirley Chisholm of New York (1972). Pete DuPont and Joe Biden of Delaware (1988). Paul Simon and Jesse Jackson of Illinois (1988). Jeb Bush and Marco Rubio of Florida (2016). Kirsten Gillibrand and Bill de Blasio of New York (2020).