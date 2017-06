On Wed­nes­day, the Sen­ate In­tel­li­gence Com­mit­tee gathered to­geth­er four top law en­force­ment and in­tel­li­gence of­fi­cials for a hear­ing to dis­cuss the mer­its of reau­thor­iz­ing por­tions of the For­eign In­tel­li­gence Sur­veil­lance Act set to ex­pire in Decem­ber. Then—as hap­pens so of­ten in Wash­ing­ton lately—the con­ver­sa­tion turned to Rus­sia.